«Ужесточение позиций»: Почему Япония внесла Курилы в свою «Синюю книгу»

Накануне МИД Японии в своей ежегодно обновляемой «Синей книге» по дипломатии впервые за 19 лет назвал ряд островов Курильской гряды «незаконно оккупированными». Дмитрий Стрельцов напомнил, что Токио всегда придерживался подобной позиции.

«Такую позицию нельзя назвать каким-то поворотом, она традиционная. Даже когда шли переговоры по мирному договору, позиция Японии заключалась именно в том, что Курильские острова незаконно оккупированы. Это звучало и в японском парламенте. Однако то, что такие слова были внесены в "Синюю книгу", означает, что идет некое ужесточение позиции Японии, связанной с прекращением переговоров по мирному договору. Именно от политической ситуации в мире будет зависеть то, насколько эта позиция долгосрочна. Сегодня между Россией и Японией нет никаких признаков восстановления отношений, сейчас идет период заморозки», - сказал Стрельцов.

При этом он отметил, что японские предприниматели в скором времени начнут прислушиваться к своим властям и перестанут вкладывать средства в проекты на Курильских островах.