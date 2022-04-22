«Ужесточение позиций»: Почему Япония внесла Курилы в свою «Синюю книгу»
Токио настроен решительно из-за отказа Москвы вести переговоры, заявил в эфире НСН профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.
МИД Японии обозначил в «Синей книге» по дипломатии Южные Курилы как «оккупированные Россией территории», чтобы показать ужесточение своих позиций на фоне отказа РФ от переговоров по мирному договору, заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне МИД Японии в своей ежегодно обновляемой «Синей книге» по дипломатии впервые за 19 лет назвал ряд островов Курильской гряды «незаконно оккупированными». Дмитрий Стрельцов напомнил, что Токио всегда придерживался подобной позиции.
«Такую позицию нельзя назвать каким-то поворотом, она традиционная. Даже когда шли переговоры по мирному договору, позиция Японии заключалась именно в том, что Курильские острова незаконно оккупированы. Это звучало и в японском парламенте. Однако то, что такие слова были внесены в "Синюю книгу", означает, что идет некое ужесточение позиции Японии, связанной с прекращением переговоров по мирному договору. Именно от политической ситуации в мире будет зависеть то, насколько эта позиция долгосрочна. Сегодня между Россией и Японией нет никаких признаков восстановления отношений, сейчас идет период заморозки», - сказал Стрельцов.
При этом он отметил, что японские предприниматели в скором времени начнут прислушиваться к своим властям и перестанут вкладывать средства в проекты на Курильских островах.
«Никто не запрещает предпринимателям Японии вкладывать свои деньги в проекты на Курильских островах. Никакого запрета на инвестиции нет. Однако предприниматели Японии, которые довольно чутко прислушиваются к голосу из официального Токио, наверное, будут проявлять определенную сдержанность. Скорее всего, никаких новых начинаний, с учетом геополитической ситуации в мире, с японской стороны ожидать не приходится», - резюмировал Стрельцов.
В марте Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Также было принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на Курильские острова. Бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что восстанавливать разрушенные отношения с Японией придется еще долгое время.
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