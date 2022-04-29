В Японии пророчат конец света в случае эмбарго на газ из РФ
Конец света предрекает банкир из Японии, эксперт Сюнсукэ Кобаяси в том случае, если Европейский союз введет запрет на поставки российских нефти и газа. Такую точку зрения он озвучил изданию Nikkei.
Кобаяси объясняет такую точку зрения тем, что в случае введения эмбарго, остановятся газопроводы. Потребуется строительство для экспорта из других стран новых мощностей, на что придётся потратить много денег и времени. Причём с углем и нефтью таких проблем не возникнет.
Энергоносители, по словам Кобаяси, взлетят в цене, потому что «для людей это вопрос жизни и смерти». В свою очередь газета The New York Times сообщила, что из-за антироссийских санкций и проблем с поставками сжиженного природного газа в Японии может возникнуть дефицит электричества.
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