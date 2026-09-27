Российский гимнаст Илья Заика завоевал золото на этапе Кубка мира в Париже
Российский спортсмен Илья Заика одержал уверенную победу в упражнениях на кольцах на этапе Кубка мира FIG World Challenge Cup, который проходит в Париже.
За свое выступление 24-летний гимнаст получил 14,566 балла. Накануне Заика показал в Париже новый элемент на кольцах - подъемом силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой, который назвали его именем.
Серебряную медаль завоевал действующий чемпион Европы в этой дисциплине Артур Аветисян, представляющий Армению (14,533 балла). Бронзовым призером турнира стал Никита Симонов из сборной Азербайджана (14,133 балла).
Илья Заика является двукратным серебряным призером чемпионата Европы и многократным чемпионом России.
Ранее сборная России выиграли медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике, который прошел в хорватском Загребе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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