На лакокрасочном заводе в Ленобласти вспыхнул пожар

Зеленский пообещал ослабить удары по российским НПЗ Иркутский авиазавод раскрыл график поставок самолетов МС-21 для «Аэрофлота» Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку Гейтс: Договориться о регулировании ИИ будет сложнее, чем о ядерном оружии Минпросвещения создаст «золотой стандарт» книг, игр и мультфильмов для детсадов