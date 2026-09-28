На лакокрасочном заводе в Ленобласти вспыхнул пожар
28 сентября 202606:33
Юлия Савченко
Пожар возник на лакокрасочном заводе в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«Деревня Буяницы. На территории лакокрасочного завода горит ангар, площадь пожара уточняется», - рассказали в ведомстве.
На месте ЧП работают 30 специалистов и семь единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее возгорание произошло на механическом заводе в подмосковном Павловском Посаде, площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров, напоминает 360.ru.
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