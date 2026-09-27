Российские акробаты завоевали девять медалей на ЧМ в Италии
Российские спортсмены успешно завершили выступление на чемпионате мира по спортивной акробатике, который прошел в итальянском городе Пезаро. По итогам турнира сборная России завоевала девять наград разного достоинства, став абсолютным лидером по общему числу медалей.
Особых успехов команда добилась в заключительный день соревнований, добавив в копилку сразу семь медалей.
В итоговом медальном зачете чемпионата мира наша сборная заняла второе место по количеству золотых наград (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы), уступив первенство команде Израиля, на счету которой 5 золотых и 3 серебряных медали. Однако по общему числу завоеванных наград (9 штук) российские спортсмены стали безусловными лидерами турнира.
Ранее российские спортсменки выиграли медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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