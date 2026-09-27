МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 43 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 27 сентября уничтожили 43 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, Крымом, а также акваторией Черного моря.
Ранее Минобороны сообщили, что в ночь на 27 сентября силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 43 украинских БПЛА
- В Польше предложили построить завод по выпуску ракет Patriot для ВСУ
- «Мстители: Финал» вернулись в прокат и возглавили бокс-офис Северной Америки
- Team Yandex разгромила NAVI в финале PGL Wallachia Season 9 по Dota 2
- Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Хабаровском крае
- СМИ: Более 40 тысяч жителей Дагестана остались без электричества
- МО: ВС РФ нанесли удары по дата-центрам и логистике ВСУ в Киеве и Одессе
- Жители Швейцарии отвергли идею ужесточения нейтралитета страны
- «Зенит» обыграл «Шанхай Шэньхуа» в первом матче в Китае с 1959 года
- Кениец Чемвено выиграл Московский марафон