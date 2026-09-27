МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 43 украинских БПЛА

Средства ПВО за 12 часов 27 сентября уничтожили 43 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, Крымом, а также акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны сообщили, что в ночь на 27 сентября силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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