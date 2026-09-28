В Китае сообщили о договоренности об импорте угля из США в 2027-2028 годах

Китай и США договорились об условиях импорта американского угля в КНР в 2027-2028 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское министерство коммерции.

Ранее Пекин и Вашингтон провели торгово-экономические консультации.

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Отмечается, что стороны включат поставки угля в перечень продукции на $30 млрд, пошлины на которую КНР и США обоюдно снизят. Это поспособствует импорту угля в Китай.

«Импорт американского угля служит выгодным дополнением к внутреннему рынку угля КНР, одновременно обеспечивая стабильные экономические доходы и рабочие места для угольной промышленности США, что способствует стабилизации и расширению двусторонней торговли», - подчеркнули в министерстве.

Ведомство ожидает, что сотрудничество сторон в угольной отрасли продолжит углубляться и будет обеспечивать взаимовыгодные результаты.

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ФОТО: РИА Новости
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