В Китае сообщили о договоренности об импорте угля из США в 2027-2028 годах
Китай и США договорились об условиях импорта американского угля в КНР в 2027-2028 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское министерство коммерции.
Ранее Пекин и Вашингтон провели торгово-экономические консультации.
Отмечается, что стороны включат поставки угля в перечень продукции на $30 млрд, пошлины на которую КНР и США обоюдно снизят. Это поспособствует импорту угля в Китай.
«Импорт американского угля служит выгодным дополнением к внутреннему рынку угля КНР, одновременно обеспечивая стабильные экономические доходы и рабочие места для угольной промышленности США, что способствует стабилизации и расширению двусторонней торговли», - подчеркнули в министерстве.
Ведомство ожидает, что сотрудничество сторон в угольной отрасли продолжит углубляться и будет обеспечивать взаимовыгодные результаты.
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