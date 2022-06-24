«Мир, переговоры или инфляция?»: Откажется ли Евросоюз от антироссийских санкций

Советник отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем.

«Наша рекомендация заключается в том, что нам следует остановить процесс (введения. – прим. НСН) санкций», - сказал Орбан.

Также он подчеркнул, что ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии по «рациональному мышлению» плохо кончится для Европы.

«Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», — указал советник венгерского премьера.