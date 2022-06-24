«Мир, переговоры или инфляция?»: Откажется ли Евросоюз от антироссийских санкций
Санкции против России нанесли сокрушительный удар по экономике ЕС, в странах подскочила инфляция, на этом фоне эксперты допускают «откручивание» ограничений назад.
Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан 24 июня заявил, что Европейский союз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. По его словам, вместо этого ЕС должен сосредоточиться на прекращении огня и начале переговоров.
Советник отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем.
«Наша рекомендация заключается в том, что нам следует остановить процесс (введения. – прим. НСН) санкций», - сказал Орбан.
Также он подчеркнул, что ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии по «рациональному мышлению» плохо кончится для Европы.
«Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», — указал советник венгерского премьера.
Так, после начала спецоперации на Украине Евросоюз усилил санкционное давление на Россию. На сегодняшний день Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. При этом в начале июня постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе отключение от SWIFT Сбербанка и еще двух российских банков.
Как заявлял президент России Владимир Путин, антироссийские санкции Евросоюза «бьют» по его же экономике и благополучию граждан. По его словам, в отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.
«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы… в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе», — говорил глава государства на совещании по экономическим вопросам.
В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявлял, что антироссийские санкции грозят Европе сначала продовольственным, а потом и политическим кризисом, который она может не пережить.
А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркивал, что санкции в отношении нефтяных поставок и ведущих отечественных банков принесут проблемы лишь Европе.
«Решения направлены против граждан стран Европы, против самой Европы. Россия перестроится – мы же не покупаем, мы продаем. Будем продавать в другие регионы, будем переходить на более глубокую переработку нефти. Кто знает, может быть, благодаря вот этим решениям мы наладим, в конце концов, более глубокую переработку своих ресурсов, тогда мы от этого только выиграем. Санкции уже не работают с точки зрения эмоций. Экономика продолжает функционировать, занятость на рекордных уровнях, доходы в бюджет поступают устойчиво, с профицитом исполняется бюджет», - объяснял депутат.
При этом некоторые эксперты допускают отказ Евросоюза от санкций в скором времени. Так, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН отмечал, что ЕС будет вынужден отменять санкции против Центробанка, потому что европейские компании не смогут конвертировать валюту для оплаты газа в рублях.
«В Европе говорят о том, что после введенных санкций им сложно выходить в российскую финансовую систему напрямую. Однако часть контрактов, которые "Газпром" заключал в прошлом году, уже подразумевает мультивалютность, то есть оплату в рублях, например, контракты с Молдовой и Сербией. Какие-то контракты даже менять не надо. Но как будет реализован механизм перехода на новые контрактные обязательства… Придется какие-то санкции откручивать назад, потому что европейские компании не смогут нормально конвертировать валюту», - предупреждал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести против России дополнительные санкции. По его мнению, российское руководство собирается захватить территорию «от Варшавы до Софии», и Украина — не единственный объект геополитического интереса РФ.
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