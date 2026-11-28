В МИД рассказали, почему к ограничениям связи нужно отнестись с пониманием
Ограничения связи являются важным аспектом защиты граждан и страны в определенных условиях, и к неким неудобствам следует относиться с пониманием. Об этом заявил ТАСС замдиректора департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин.
«Мы же должны защищаться. А как иначе защищать наше государство? Конечно, существуют определенные ограничения», - указал дипломат.
По его словам, возможны какие-то неудобства, однако речь идет о «вопросах самого существования».
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отмечал, что ограничение работы мобильного интернета в России связано с обеспечением безопасности.
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