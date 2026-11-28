Ограничения связи являются важным аспектом защиты граждан и страны в определенных условиях, и к неким неудобствам следует относиться с пониманием. Об этом заявил ТАСС замдиректора департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин.

«Мы же должны защищаться. А как иначе защищать наше государство? Конечно, существуют определенные ограничения», - указал дипломат.

По его словам, возможны какие-то неудобства, однако речь идет о «вопросах самого существования».

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отмечал, что ограничение работы мобильного интернета в России связано с обеспечением безопасности.

