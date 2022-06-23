В Молдавии рассказали, почему не могут поддержать антироссийские санкции

«Ряд санкций применяется в Молдавии, в основном в финансово-банковской сфере. На данном этапе уровень устойчивости Республики Молдова и её способность справляться с проблемами в различных сферах не позволяют присоединиться к большому пакету запретительных мер ЕС», — сообщил политик.

Напомним, власти Молдавии обсуждают с европейскими партнерами создание фонда субсидирования в целях смягчения последствия роста цен на газ.

