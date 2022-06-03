Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ
Совет Евросоюза закончил процедуру утверждения шестого пакета санкций против Российской Федерации из-за специальной военной операции на Украине. Одно из ключевых положений – частичный запрет на поставки российской нефти. При этом эмбарго временно не распространяется на Болгарию и Хорватию в части поставки нефти и нефтепродуктов судами морем.
Поэтапный отказ от сырой нефти должен занять около шести месяцев, а от нефтепродуктов - до восьми. Кроме того ЕС ужесточит ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию.
Среди других мер значатся: отключение от международной системы обмена SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и белорусского Банка развития и реконструкции; отключение от вещания на территории ЕС телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр».
В пакет также включены: запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги, ограничение доступа к облачным сервисам. Помимо этого ЕС вводит персональные санкции в отношении представителей российских силовых структур, предпринимателей и журналистов.
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