Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ

Совет Евросоюза закончил процедуру утверждения шестого пакета санкций против Российской Федерации из-за специальной военной операции на Украине. Одно из ключевых положений – частичный запрет на поставки российской нефти. При этом эмбарго временно не распространяется на Болгарию и Хорватию в части поставки нефти и нефтепродуктов судами морем.

Поэтапный отказ от сырой нефти должен занять около шести месяцев, а от нефтепродуктов - до восьми. Кроме того ЕС ужесточит ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию.

Без зерна и удобрений: Мир замер в ожидании продовольственного кризиса

Среди других мер значатся: отключение от международной системы обмена SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и белорусского Банка развития и реконструкции; отключение от вещания на территории ЕС телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр».

В пакет также включены: запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги, ограничение доступа к облачным сервисам. Помимо этого ЕС вводит персональные санкции в отношении представителей российских силовых структур, предпринимателей и журналистов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзСанкции
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры