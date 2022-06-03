Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ

Совет Евросоюза закончил процедуру утверждения шестого пакета санкций против Российской Федерации из-за специальной военной операции на Украине. Одно из ключевых положений – частичный запрет на поставки российской нефти. При этом эмбарго временно не распространяется на Болгарию и Хорватию в части поставки нефти и нефтепродуктов судами морем.

Поэтапный отказ от сырой нефти должен занять около шести месяцев, а от нефтепродуктов - до восьми. Кроме того ЕС ужесточит ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию.