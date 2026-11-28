В ОП рассказали, что размер пенсии может измениться при переезде в другой регион
Пенсионерам при смене места жительства в пределах России следует известить Социальный фонд, чтобы получать пенсию по новому адресу. Об этом заявил в беседе с ТАСС зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
По его словам, пенсионер, переезжающий по новому адресу, должен подать заявление в Соцфонд.
«Это важно, чтобы... фонд мог перенаправить выплатное дело гражданина по новому адресу проживания и корректно начислять выплаты, например, при осуществлении перерасчета с учетом районного коэффициента и региональных льгот и доплат», - указал эксперт.
Обратиться в Соцфонд можно через единый портал госуслуг, клиентскую службу СФР, многофункциональный центр. Также заявление можно отправить через «Почту России» заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.
Эксперт предупредил, что в случае, когда пенсионер сменил регион проживания, размер пенсии пересчитают с учетом районного коэффициента по месту жительства и прожиточного минимума.
Ранее председатель Соцфонда Сергей Чирков рассказал, что в 2027 году пенсии в РФ будут получать 43 миллиона человек.
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