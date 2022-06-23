Замминистра финансов сравнил санкции против России с ядерной бомбой
Западные страны применили против России беспрецедентные меры, которые можно назвать финансовой ядерной бомбой, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку в Чебоксарах, передает ТАСС.
«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба. Ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления», - сказал он.
При этом он отметил, что стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность, разрушения финансовой инфраструктуры не произошло.
По его словам, у России в связи с этим появилась возможность построить суверенную финансовую систему и не зависеть от Запада.
Накануне Министерство финансов РФ впервые выполнило обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг в российской валюте на сумму в 12,51 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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