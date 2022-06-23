Замминистра финансов сравнил санкции против России с ядерной бомбой

Западные страны применили против России беспрецедентные меры, которые можно назвать финансовой ядерной бомбой, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку в Чебоксарах, передает ТАСС.

«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба. Ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления», - сказал он.