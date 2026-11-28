Военно-морские учения России и Мьянмы «Марумекс-2026» стартовали в порту Тилава в республике Союз Мьянма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

В порту прошла церемония открытия маневров.

«Накануне в азиатскую страну прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России», —отметили в пресс-службе.

От России в учениях примут участие фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», танкер «Печенга». От Мьянмы будут задействованы два фрегата, дизельная подводная лодка, вертолетоносец корабль-док.

Отмечается, что основная цель учений - развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности.

Ранее Минобороны России заявило о завершении основного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», в которых приняли участие представители Белоруссии, Китая, Киргизии, Таджикистана, Монголии и Пакистана.

