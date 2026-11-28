Жена Трампа заявила, что продолжает гуманитарную работу по России и Украине
Первая леди США Мелания Трамп продолжает заниматься касающейся России и Украины гуманитарной деятельностью. Об этом супруга американского лидера написала в соцсети Х.
По словам Трамп, она все еще привержена гуманитарной работе и воссоединению семей.
«Воссоединение каждого ребенка с родителями на шаг приближает нас к тому, чтобы мир стал лучше для всех», - подчеркнула первая леди.
Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил супругу за миротворческие усилия по Украине, указав, что Мелания Трамп добилась кратковременного прекращения огня.
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