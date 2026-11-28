По словам Трамп, она все еще привержена гуманитарной работе и воссоединению семей.

«Воссоединение каждого ребенка с родителями на шаг приближает нас к тому, чтобы мир стал лучше для всех», - подчеркнула первая леди.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил супругу за миротворческие усилия по Украине, указав, что Мелания Трамп добилась кратковременного прекращения огня.

