Как отметил эксперт, в 2026 году средний размер такой пенсии составляет 16466 рублей.

Социальную пенсию по старости назначают гражданам, которым не хватает стажа либо баллов для обычной страховой пенсии. Эти выплаты оформляют на пять лет позже общеустановленного срока. Сумма пенсии зависит от категории получателя и районного коэффициента. Подобные выплаты назначают по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца.

Ранее депутат Госдумы Элеонора Кавшар рассказала, что копить пенсионные баллы и страховой стаж для предстоящей пенсии можно начинать до совершеннолетия.

