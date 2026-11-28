Отмечается, что вертолет Ми-17 разбился во время миссии по эвакуации военного патруля в долине рек Апуримак, Эне и Мантаро. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. В ходе поисково-спасательной операции удалось обнаружить воздушное судно и девять находившихся на борту военных.

«Подполковник ВВС Энцо Эспиноса Роке, пилот и единственный выживший, эвакуирован в Лиму для оказания специализированной медицинской помощи», — приводит ТАСС сообщение командования.

Ранее в США в штате Орегон два вертолета столкнулись в воздухе, погибли три человека.

