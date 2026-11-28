Эксперты подсчитали стоимость бутерброда с красной икрой в России
Один бутерброд с красной икрой в России обойдется в 190 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Платформа ОФД».
Аналитики подсчитали расходы на приготовление бутерброда, исходя из медианной цены в магазине на 10 граммов красной икры, 10 граммов сливочного масла и 30 граммов хлеба.
По данным компании, на указанное количество красной икры придется потратить 171 рубль, на масло и хлеб - 16 рублей и 3 рубля соответственно.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести меры по регулированию цен на красную икру. По его словам, стоимость продукта перешла «красную линию».
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