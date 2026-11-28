По его словам, военные ночью сбили десять беспилотников, летевших на город, позднее были ликвидированы 15 БПЛА и еще 21 дрон.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — указал Собянин.

Ранее Минобороны сообщило, что над территорией России за день уничтожили 74 украинских дрона.

