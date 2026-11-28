ПВО уничтожила более 40 летевших на Москву украинских дронов
28 ноября 202605:40
Юлия Савченко
Уничтожены более 40 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».
По его словам, военные ночью сбили десять беспилотников, летевших на город, позднее были ликвидированы 15 БПЛА и еще 21 дрон.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — указал Собянин.
Ранее Минобороны сообщило, что над территорией России за день уничтожили 74 украинских дрона.
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