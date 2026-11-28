«То, что происходит с ЕС, кризис, который приобрел экономическое, социальное, политическое измерение — это результат той безрассудной политики, которую они проводят в отношении нашей страны», - указал дипломат.

По словам Грушко, Европа получила колоссальный «дивиденд мира» от нормальных отношений с Россией, однако сейчас эта тема абсолютно табуирована в ЕС.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов заявил, что главной проблемой ЕС на фоне переговоров по Украине остается антироссийская позиция Брюсселя.

