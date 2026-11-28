В МИД заявили, что Европа несет колоссальные потери из-за антироссийской политики
Евросоюз несет колоссальные потери из-за своей антироссийской политики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.
«То, что происходит с ЕС, кризис, который приобрел экономическое, социальное, политическое измерение — это результат той безрассудной политики, которую они проводят в отношении нашей страны», - указал дипломат.
По словам Грушко, Европа получила колоссальный «дивиденд мира» от нормальных отношений с Россией, однако сейчас эта тема абсолютно табуирована в ЕС.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов заявил, что главной проблемой ЕС на фоне переговоров по Украине остается антироссийская позиция Брюсселя.
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