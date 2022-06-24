В Венгрии предложили отказаться от ввода новых антироссийских санкций
Европейскому союзу следует прекратить ввод ограничительных мер против России из-за спецоперации на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника премьера Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана.
По его словам, текущая политика ЕС приведет к серьезным экономическим проблемам. Отмечается, что каждый очередной пакет санкций против Москвы ухудшает ситуацию в Евросоюзе. При этом Москва выживает и не меняет свою политику, пишет Reuters.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на поставки газа из России разрушат экономику Европы. По его словам, ЕС следует «медленно менять стратегию».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 166 / сут.
Умерли
381 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 517 / сут.
- В Венгрии предложили отказаться от ввода новых антироссийских санкций
- СМИ: Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ
- Крушение Ил-76 в Рязани: погиб один человек
- Ил-76 упал под Рязанью
- Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 июля
- Названы овощи, которые лучше варить
- СМИ: сын Илона Маска стал девушкой и поменял имя
- Борис Джонсон не исключил высылку украинских беженцев в Руанду
- Байден обсудит в рамках обсудит G7 ужесточение антироссийских санкций
- В ООН прокомментировали ситуацию с экспортом зерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru