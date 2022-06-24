В Венгрии предложили отказаться от ввода новых антироссийских санкций

Европейскому союзу следует прекратить ввод ограничительных мер против России из-за спецоперации на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника премьера Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана.

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По его словам, текущая политика ЕС приведет к серьезным экономическим проблемам. Отмечается, что каждый очередной пакет санкций против Москвы ухудшает ситуацию в Евросоюзе. При этом Москва выживает и не меняет свою политику, пишет Reuters.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на поставки газа из России разрушат экономику Европы. По его словам, ЕС следует «медленно менять стратегию».

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