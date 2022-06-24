В Венгрии предложили отказаться от ввода новых антироссийских санкций

По его словам, текущая политика ЕС приведет к серьезным экономическим проблемам. Отмечается, что каждый очередной пакет санкций против Москвы ухудшает ситуацию в Евросоюзе. При этом Москва выживает и не меняет свою политику, пишет Reuters.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на поставки газа из России разрушат экономику Европы. По его словам, ЕС следует «медленно менять стратегию».

