«В экстремальных условиях»: В Госдуме назвали срок преодоления западных санкций

Россия готовилась к санкциям в отношении нефтяных поставок и ведущих отечественных банков, поэтому особых проблем новый пакет не принесет, но отразится на самой Европе, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ. Одно из ключевых положений – частичный запрет на поставки российской нефти. При этом эмбарго временно не распространяется на Болгарию и Хорватию в части поставки нефти и нефтепродуктов судами морем. Новые санкции также предполагают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.



«Санкции неприятные, но мы к ним привыкли. То, что Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключат от SWIFT, мы об этом уже догадывались и готовились к этому. Поэтому драматичного ничего не произойдёт. Что касается последствий по нефти, переключимся. Нефть в последнее время поставляется все больше танкерами, нежели по трубопроводу. Неприятно с точки зрения того, что существующие логистические инструменты не будут использоваться, но это не смертельно», - отметил Аксаков.