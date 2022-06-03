«В экстремальных условиях»: В Госдуме назвали срок преодоления западных санкций
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН отметил, что к новому, шестому пакету санкций от ЕС российские компании были готовы.
Россия готовилась к санкциям в отношении нефтяных поставок и ведущих отечественных банков, поэтому особых проблем новый пакет не принесет, но отразится на самой Европе, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ. Одно из ключевых положений – частичный запрет на поставки российской нефти. При этом эмбарго временно не распространяется на Болгарию и Хорватию в части поставки нефти и нефтепродуктов судами морем. Новые санкции также предполагают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
«Санкции неприятные, но мы к ним привыкли. То, что Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключат от SWIFT, мы об этом уже догадывались и готовились к этому. Поэтому драматичного ничего не произойдёт. Что касается последствий по нефти, переключимся. Нефть в последнее время поставляется все больше танкерами, нежели по трубопроводу. Неприятно с точки зрения того, что существующие логистические инструменты не будут использоваться, но это не смертельно», - отметил Аксаков.
По его мнению, в санкционной войне против России Европа подставляет своих же граждан, ведь именно являются потребителями ресурсов.
«Решения направлены против граждан стран Европы, против самой Европы. Россия перестроится – мы же не покупаем, мы продаем. Будем продавать в другие регионы, будем переходить на более глубокую переработку нефти. Кто знает, может быть, благодаря вот этим решениям мы наладим, в конце концов, более глубокую переработку своих ресурсов, тогда мы от этого только выиграем. Санкции уже не работают с точки зрения эмоций. Экономика продолжает функционировать, занятость на рекордных уровнях, доходы в бюджет поступают устойчиво, с профицитом исполняется бюджет. Самое интересное – рост инвестиций, тут тоже есть позитивы, которые могут проявиться – инвестиции опять же в глубокую переработку, чтобы создавать у себя оборудование, машины, которые раньше завозили», - объяснил глава комитета.
При этом Аксаков подчеркнул, что и российская экономика будет испытывать трудности в некоторых сферах, но на их устранение уйдет не больше трех лет.
«Года два-три понадобится по основным позициям, по которым мы испытываем проблемы. По многим сферам мы быстро наладим свое производство – по простым видам продукции, организуем параллельный импорт. Для этого понадобятся месяцы – до конца года. По сложным производствам, например, по микроэлектронике, производству железа, компонентой базы, потребуется несколько лет. У нас так устроена страна, к сожалению, что наибольшие результаты получаем в экстремальных условиях, мобилизуя интеллектуальные и физические силы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Европа «устала выдумывать и придумывать» антироссийские санкции. По его словам, Россия обязательно ответит на новые санкции Европейского союза.
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