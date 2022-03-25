Аналитик допустил отказ ЕС от санкций против Центробанка для оплаты газа в рублях

Европа практически не может выйти на финансовую систему России напрямую из-за санкций, заявил НСН Сергей Пикин. 

Евросоюзу придется отменять санкции, введенные против Центробанка России, потому что европейские компании не смогут конвертировать валюту для оплаты газа в рублях, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.

«Газовая катастрофа»: Депутат о последствиях для Германии при отказе платить за газ в рублях

«В Европе говорят о том, что после введенных санкций им сложно выходить в российскую финансовую систему напрямую. Однако часть контрактов, которые Газпром заключал в прошлом году, уже подразумевает мультивалютность, то есть оплату в рублях, например контракты с Молдовой и Сербией. Какие-то контракты даже менять не надо. Но как будет реализован механизм перехода на новые контрактные обязательства… Возможно, появится какой-то новый пул посредников, возможно центральный контрагент, который будет брать на себя европейские риски и покупать рубли уже у Центробанка России. При этом, придется какие-то санкции откручивать назад, потому что европейские компании не смогут нормально конвертировать валюту. Посмотрим, с каким предложением выйдет Газпром к своим компаниям, которые покупают газ», - сказал Пикин.

На этой неделе Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования России в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГазСанкцииРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры