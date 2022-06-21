Алиханов: ЕС может внести правки в санкции на фоне блокады Калининграда

По его словам, Брюссель может внести поправки в предыдущие документы, которые они принимали ранее, что не требует никаких усилий. Как отметил глава региона, даже если ЕС не станет идти навстречу, то вопрос по доставке грузов в Калининград отработан.

Так, доставка товаров, которые попали под ограничения ЕС, будут осуществляться водным путем.

Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита подсанкционных товаров.

Доставлять грузы в Калининградскую область из-за запрета Литвы на транзит придется через Питер паромами, это займет в два раза больше времени, заявил управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

