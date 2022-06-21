Алиханов: ЕС может внести правки в санкции на фоне блокады Калининграда
Европейский союз может внести поправки в антироссийские санкции для исключения транзита в Калининград, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
По его словам, Брюссель может внести поправки в предыдущие документы, которые они принимали ранее, что не требует никаких усилий. Как отметил глава региона, даже если ЕС не станет идти навстречу, то вопрос по доставке грузов в Калининград отработан.
Так, доставка товаров, которые попали под ограничения ЕС, будут осуществляться водным путем.
Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита подсанкционных товаров.
Доставлять грузы в Калининградскую область из-за запрета Литвы на транзит придется через Питер паромами, это займет в два раза больше времени, заявил управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- СМИ: США перешли черту на Украине
- Признание ЛНР и ДНР включили в школьную программу по истории
- Алиханов: ЕС может внести правки в санкции на фоне блокады Калининграда
- Назван эффективный способ бросить курить
- Боррель изучит влияние антироссийских санкций на продовольственный кризис
- Молдавия обсуждает с ЕС создание фонда для смягчения роста цен на газ
- В Брюсселе отметили укрепление сотрудничества НАТО и ЕС
- Многотысячный митинг за евроинтеграцию в Тбилиси прошел без инцидентов
- В США считают необходимым сокращать зависимость от поставок товаров из других стран
- Более 1 млн человек пострадали в Гватемале от наводнений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru