В Европе началась экзистенциальная паника из-за российского ответа на санкции

Противостояние с Россией несет для европейцев экзистенциальную угрозу, написал итальянский обозреватель Андреа Мураторе в статье для портала Inside Over.

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На фоне дефицита сырья и высокой инфляции в Европе антикризисные планы ЕС выглядят устаревшими. При этом расходы европейцев приобретают все более насущный характер, пишет Мураторе.

«Повышение ключевой ставки и сокращение антикризисной политики в последние годы создает ситуацию, в которой растет неопределенность», — считает итальянский обозреватель.

Он считает, что Евросоюзу угрожает рецессия. Чтобы ее избежать, предлагается уменьшить объем финансовых средств в экономике. Уровень доходов европейцев падает, а трат - растет из-за высокой инфляции. При этом Европа не может сократить свою зависимость от российского газа, нефти, никеля из-за повышения цен на энергоресурсы и металлы.

По мнению журналиста, выйти из кризиса можно только выработав новую промышленную политику, способную дать Европе независимость в ведущих экономических отраслях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
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