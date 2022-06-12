В Европе началась экзистенциальная паника из-за российского ответа на санкции
Противостояние с Россией несет для европейцев экзистенциальную угрозу, написал итальянский обозреватель Андреа Мураторе в статье для портала Inside Over.
На фоне дефицита сырья и высокой инфляции в Европе антикризисные планы ЕС выглядят устаревшими. При этом расходы европейцев приобретают все более насущный характер, пишет Мураторе.
«Повышение ключевой ставки и сокращение антикризисной политики в последние годы создает ситуацию, в которой растет неопределенность», — считает итальянский обозреватель.
Он считает, что Евросоюзу угрожает рецессия. Чтобы ее избежать, предлагается уменьшить объем финансовых средств в экономике. Уровень доходов европейцев падает, а трат - растет из-за высокой инфляции. При этом Европа не может сократить свою зависимость от российского газа, нефти, никеля из-за повышения цен на энергоресурсы и металлы.
По мнению журналиста, выйти из кризиса можно только выработав новую промышленную политику, способную дать Европе независимость в ведущих экономических отраслях.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
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