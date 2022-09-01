«Дефицит до небес»: Запад готовится к введению потолка цен на нефть

«Этот вопрос будет обсуждаться дальше на встрече министров финансов Группы семи (G7) на этой неделе», — сказала она.

Жан-Пьер напомнила, что США и их союзники уже приняли ряд мер, направленных на снижение импорта российской нефти, однако, отметила она, Москва «продолжает пытаться искать новые рынки» сбыта. Жан-Пьер подчеркнула, что на фоне этого Вашингтон считает введение потолка цен на российскую нефть наиболее эффективным способом «ударить» по доходам России, который также поможет снизить мировые цены на нефть.

В этот же день, 31 августа, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что министры финансов стран G7 должны обсудить введение предельных цен на нефть из России 2 сентября.