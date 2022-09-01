«Дефицит до небес»: Запад готовится к введению потолка цен на нефть
Страны "Группы семи" на этой неделе обсудят введение потолка цен на российскую нефть, на этом фоне эксперты уверены, что при положительном решении Россия полностью прекратит поставку энергоресурса.
Установление предельной цены на нефть из России является самым эффективным способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов. Об этом заявила 31 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
«Этот вопрос будет обсуждаться дальше на встрече министров финансов Группы семи (G7) на этой неделе», — сказала она.
Жан-Пьер напомнила, что США и их союзники уже приняли ряд мер, направленных на снижение импорта российской нефти, однако, отметила она, Москва «продолжает пытаться искать новые рынки» сбыта. Жан-Пьер подчеркнула, что на фоне этого Вашингтон считает введение потолка цен на российскую нефть наиболее эффективным способом «ударить» по доходам России, который также поможет снизить мировые цены на нефть.
В этот же день, 31 августа, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что министры финансов стран G7 должны обсудить введение предельных цен на нефть из России 2 сентября.
«Президент США Джо Байден и лидеры стран G7 дали указание своим представителям изучить идею введения международного потолка цен для российской нефти. Это то, что будет обсуждаться на этой неделе в ходе встречи министров финансов G7, которая состоится в пятницу», — сказал Кирби на брифинге и подчеркнул, что введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.
Так, введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило России перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить доходы. ЕС и США несут убытки, включая высокую инфляцию в странах. На этом фоне по итогам саммита "Группы семи" в конце июня было принято заявление, содержащее обещание рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке по морю, если стоимость сырья превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и их союзники обсуждают возможность ограничения цены на российскую нефть на уровне $40–60 за баррель. Отмечается, что установление более точного предела будет зависеть от ситуации на рынке, которая может значительно измениться. При этом, по информации источников издания, в администрации Джо Байдена считают ограничение в $40 слишком низким, но опасаются резкого скачка цен на нефть.
Как заявлял 20 июля президент России Владимир Путин, предложения установить потолок цен на российскую нефть являются «завиральными». Глава государства указал, что западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом.
«Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — уверял Путин.
Однако многие эксперты сходятся во мнении, что Запад и вовсе будет не в силах ввести потолок цен на нефть из России. Как отмечал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», идея лидеров стран Группы семи будет заблокирована Индией и Китаем.
«Индии и Китаю действительно нет никакого смысла участвовать в подобных попытках создать некий потолок цен на российскую нефть. Запад пытается Индии, Китаю и ряду Азиатских стран диктовать, за сколько покупать российскую нефть, но эти страны понимают, что Россия может отказаться от экспорта нефти и тогда усугубиться дефицит на мировом рынке и вся остальная нефть будет стоить дороже 150 долларов за баррель. Зачем Китаю и Индии это нужно?», - говорил Юшков.
В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что Россия просто перестанет поставлять нефть в страны «Большой семерки», если они введут на нее ценовые ограничения. По его словам, для России важнее основные покупатели в Азии и Африке.
«Это повлияет на то, что мы просто не будем поставлять нефть ни одной стране из "Большой семерки". Это то, к чему мы и так двигаемся семимильными шагами. Большая часть нефти, которую мы сейчас поставляем, идет уже не в сторону стран G7, а в Юго-Восточную Азию, Индию, в страны, которые за пределами "Большой семерки", но входят в "Большую двадцатку". Пока наши основные покупатели – Китай, Индия, африканские страны сейчас стали покупать», - говорил Пикин.
Так, российские власти неоднократно заявляли, что примут ответные меры в случае установления предельной цены на нефть. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Россия перестанет поставлять нефть на мировые рынки в том случае, если ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.
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