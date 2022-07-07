«Жуем попкорн!»: Ценовой потолок стран Запада на российскую нефть ударит по ним же
Для России ничего не изменится, если к ограничениям не присоединятся Китай с Индией, а вот Запад останется вообще без нашей нефти, сказал в эфире НСН Сергей Пикин.
Россия просто перестанет поставлять нефть в страны «Большой семерки», если они введут на нее ценовые ограничения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и их союзники обсуждают возможность ограничения цены на российскую нефть на уровне $40–60 за баррель. Таким образом страны Запада хотят снизить нефтедоходы России.
«Это повлияет на то, что мы просто не будем поставлять нефть ни одной стране из "Большой семерки". Это то, к чему мы и так двигаемся семимильными шагами. Большая часть нефти, которую мы сейчас поставляем, идет уже не в сторону стран G7, а в Юго-Восточную Азию, Индию, в страны, которые за пределами "Большой семерки", но входят в "Большую двадцатку". Если они введут этот коридор, скорее, цены на нефть в очередной раз вырастут», - сказал Пикин.
По его словам, для России важнее основные покупатели в Азии и Африке.
«Пока наши основные покупатели – Китай, Индия, африканские страны сейчас стали покупать, - к этому не присоединятся, ничего не поменяется, просто мы окончательно перестанем поставлять нефть в страны G7, хотя санкции шестого пакета это и так фактически предусматривают», - отметил директор Фонда энергетического развития.
По словам Пикина, России безразличны санкции Запада, на фоне которых можно спокойно «жевать попкорн».
«Мы этих ограничений и не заметим. Шестой пакет санкций ровно это и предусматривает, что до конца года они прекратят покупку нефти. Самое интересное, что мы еще до введения этих санкций прекратим им поставки. Они сами себе придумывают историю, сами придумывают, как с этой историей будут жить, а мы жуем попкорн и продолжаем работать дальше», - пояснил эксперт.
Он также высказал мнение, что страны ОПЕК+ еще больше сплотятся на фоне таких действий США с союзниками.
«Картель покупателей не направлен против одного игрока. По сути, он направлен против картеля продавцов, против ОПЕК и стран, которые работают в рамках соглашения ОПЕК+. Поэтому, я думаю, это еще больше сплотит ряды тех стран, которые в этом соглашении участвуют», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил НСН, что идея лидеров стран «Большой семерки» установить потолок цен на российскую нефть будет заблокирована Индией и Китаем.
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