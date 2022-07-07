«Жуем попкорн!»: Ценовой потолок стран Запада на российскую нефть ударит по ним же

Россия просто перестанет поставлять нефть в страны «Большой семерки», если они введут на нее ценовые ограничения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и их союзники обсуждают возможность ограничения цены на российскую нефть на уровне $40–60 за баррель. Таким образом страны Запада хотят снизить нефтедоходы России.