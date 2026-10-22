Вэнс: Россия не «крутит Трампом как хочет» в сделке по дизелю
Вице-президент США Джей Ди Вэнс исключил, что Кремль манипулирует Дональдом Трампом в переговорах о поставках дизельного топлива из РФ. Об этом он заявил в интервью iHeart, комментируя слова сенатора-республиканца Тома Тиллиса.
Ранее последний заявил, что россияне «крутят президентом Трампом как хотят».
По словам Вэнса, никто не вертит американским лидером, который реалистично оценивает ситуацию. Он поддержал решение снять санкционные ограничения на российский дизель. Политик уверен, что это позволит снизить расходы потребителей, столкнувшихся с высокими ценами на топливо.
Вице-президент добавил, что они могут расходиться с Москвой во мнениях по 50%, а то и по 90% вопросов, но если есть возможность снизить издержки для местных фермеров, почему бы ею не воспользоваться.
Он подчеркнул, что Россия и раньше могла продавать дизтопливо, в том числе Китаю, со значительной скидкой.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уже говорил, что Москва может помочь американским фермерам дизелем и удобрениями.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вэнс: Россия не «крутит Трампом как хочет» в сделке по дизелю
- СМИ: Трамп попросил Маска снять ограничения в работе Starshield на Украине
- Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора автопроизводителям
- СМИ: Помощники главы Пентагона Хегсета повредили исторический глобус Эйзенхауэра
- Центр ФСБ отреагировал на обнаруженную ИИ уязвимость сайтов
- Кадыров уточнил, сколько бойцов из Чечни направили на СВО
- Исправить перекос: Зачем повышать пошлины на «недружественное» вино до 200%
- Путин: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине
- Кто заплатит папе? Кому поможет увеличение срока больничного на ребенка
- Путин назвал главным из искусств театр, а не кино