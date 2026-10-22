Ранее последний заявил, что россияне «крутят президентом Трампом как хотят».



По словам Вэнса, никто не вертит американским лидером, который реалистично оценивает ситуацию. Он поддержал решение снять санкционные ограничения на российский дизель. Политик уверен, что это позволит снизить расходы потребителей, столкнувшихся с высокими ценами на топливо.



Вице-президент добавил, что они могут расходиться с Москвой во мнениях по 50%, а то и по 90% вопросов, но если есть возможность снизить издержки для местных фермеров, почему бы ею не воспользоваться.



Он подчеркнул, что Россия и раньше могла продавать дизтопливо, в том числе Китаю, со значительной скидкой.



Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уже говорил, что Москва может помочь американским фермерам дизелем и удобрениями.

