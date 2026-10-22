Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора автопроизводителям

В министерстве предлагают перевести на декабрь следующего года сроки оплаты за IV квартал 2026-го и I–III кварталы 2027-го.



В министерстве напомнили, что подобный механизм позволяет обеспечивать устойчивую финансовую деятельность предприятий. В условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели такая мера дает возможность высвободить оборотные средства для инвестпрограмм, закупок комплектующих и своевременной выплаты зарплат.



Это нужно для стабильной работы конвейеров и ритмичных поставок техники потребителям, резюмировали в Минпромторге.



Ранее писали, что в России утильсбор с 2027 года может повысить цены на мощные иномарки до «небес».

