Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора автопроизводителям

Минпромторг РФ подготовил проект постановления об отсрочке оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей, прицепов, специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В министерстве предлагают перевести на декабрь следующего года сроки оплаты за IV квартал 2026-го и I–III кварталы 2027-го.

В министерстве напомнили, что подобный механизм позволяет обеспечивать устойчивую финансовую деятельность предприятий. В условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели такая мера дает возможность высвободить оборотные средства для инвестпрограмм, закупок комплектующих и своевременной выплаты зарплат.

Это нужно для стабильной работы конвейеров и ритмичных поставок техники потребителям, резюмировали в Минпромторге.

Ранее писали, что в России утильсбор с 2027 года может повысить цены на мощные иномарки до «небес».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МинпромторгАвтомобили

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