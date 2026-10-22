Кадыров уточнил, сколько бойцов из Чечни направили на СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с представителями силового блока республики. По его данным, в зону спецоперации отправились больше 78 тыс. бойцов из 95-го региона. Он поделился подробностями в своем Telegram-канале.
Со ссылкой на председателя правительства ЧР Магомеда Даудова Кадыров уточнил, в зону специальной военной операции направили 78,72 тыс. человек, в том числе около 26,3 тыс. добровольцев. Сейчас более 14 тыс. военнослужащих и сотрудников силовых структур республики продолжают выполнять боевые задачи.
Также общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на нужды СВО более 44,6 млрд рублей. С начала спецоперации в новые регионы доставили почти 29,94 тыс. тонн гуманитарных грузов.
Отдельно обсудили ситуацию в Гудермесском районе. Глава МВД по ЧР Аслан Ирасханов доложил, что правоохранители установили причастных к прошлым диверсиям. Одного подозреваемого ликвидировали, второго задержали.
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