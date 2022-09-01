Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что введение потолка цен на российскую нефть станет «крайне эффективным» способом ограничения доходов России от экспорта энергоресурсов.

Напомним, Россия рискует потерять до $120 млрд в год из-за скидок на нефть и санкций в этой отрасли, при этом доходы бюджета страны могут упасть вдвое. Дисконт на нефть стал результатом «первой волны» санкций против нефтяной отрасли, когда было необходимо переориентировать потоки нефти на азиатские рынки.

