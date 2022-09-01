В США заявили, что введение потолка цен на нефть из России является залогом снижения цен в мире

Соединенные Штаты считают, что введение потолка цен на нефть из России позволит снизить цены на это сырье в мире, а также ограничить доходы Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что введение потолка цен на российскую нефть станет «крайне эффективным» способом ограничения доходов России от экспорта энергоресурсов.

Напомним, Россия рискует потерять до $120 млрд в год из-за скидок на нефть и санкций в этой отрасли, при этом доходы бюджета страны могут упасть вдвое. Дисконт на нефть стал результатом «первой волны» санкций против нефтяной отрасли, когда было необходимо переориентировать потоки нефти на азиатские рынки.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАЦены На Нефть
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