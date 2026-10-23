16 человек погибли из-за землетрясения в 7 балов в Китае
В Китае произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате 16 человек погибли, 32 получили травмы. На севере КНР обрушились 339 домов. За четыре часа в стране зафиксировали восемь подземных толчков. Эпицентр находился в уезде Бакэн. Больше всего пострадавших — в Тибетском автономном районе.
В некоторых районах пропали электричество и связь. Спасатели проводят поисковые работы.
Ранее из-за землетрясения в Панаме пострадали более 6 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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