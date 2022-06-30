«Нефть преткновения»: Индии и Китаю невыгодно ограничивать цены на энергоресурсы РФ

Группа G7 изучает возможность введения запрета на транспортировку российской нефти, которая была продана по цене выше определенной. Подобный потолок цен в «Большой семерке» хотят использовать, как одну из мер экономического сдерживания России.

Газета Financial Times сообщила, что этому замыслу могут помешать Индия и Китай. Сейчас эти страны покупают российскую нефть на 30 долларов дешевле и остаются в выигрыше, поэтому рисковать потерей дешевого источника они не будут, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Индии и Китаю действительно нет никакого смысла участвовать в подобных попытках создать некий потолок цен на российскую нефть. Запад пытается Индии, Китаю и ряду Азиатских стран диктовать, за сколько покупать российскую нефть, но эти страны понимают, что Россия может отказаться от экспорта нефти и тогда усугубиться дефицит на мировом рынке и вся остальная нефть будет стоить дороже 150 долларов за баррель. Зачем Китаю и Индии это нужно? Они сегодня покупают российскую нефть дешевле на 30 долларов за баррель – за 80-85 долларов и остаются в выигрыше. Зачем им рисковать и потерять дешевый источник нефти?» - говорит Игорь Юшков.

Эксперт полагает, что Запад хочет установить предельные цены путем запрета страховать суда с наиболее дорогой нефтью. Игорь Юшков не видит и смысла в подобном решении стран «Большой семерки».