«Нефть преткновения»: Индии и Китаю невыгодно ограничивать цены на энергоресурсы РФ
Идея лидеров стран «Большой семерки» установить потолок цен на российскую нефть будет заблокирована Индией и Китаем, заявил НСН аналитик Игорь Юшков.
Группа G7 изучает возможность введения запрета на транспортировку российской нефти, которая была продана по цене выше определенной. Подобный потолок цен в «Большой семерке» хотят использовать, как одну из мер экономического сдерживания России.
Газета Financial Times сообщила, что этому замыслу могут помешать Индия и Китай. Сейчас эти страны покупают российскую нефть на 30 долларов дешевле и остаются в выигрыше, поэтому рисковать потерей дешевого источника они не будут, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Индии и Китаю действительно нет никакого смысла участвовать в подобных попытках создать некий потолок цен на российскую нефть. Запад пытается Индии, Китаю и ряду Азиатских стран диктовать, за сколько покупать российскую нефть, но эти страны понимают, что Россия может отказаться от экспорта нефти и тогда усугубиться дефицит на мировом рынке и вся остальная нефть будет стоить дороже 150 долларов за баррель. Зачем Китаю и Индии это нужно? Они сегодня покупают российскую нефть дешевле на 30 долларов за баррель – за 80-85 долларов и остаются в выигрыше. Зачем им рисковать и потерять дешевый источник нефти?» - говорит Игорь Юшков.
Эксперт полагает, что Запад хочет установить предельные цены путем запрета страховать суда с наиболее дорогой нефтью. Игорь Юшков не видит и смысла в подобном решении стран «Большой семерки».
«США с 1 апреля не импортирует российскую нефть из-за введенных санкций. Страны Евросоюзы должны отказаться от импорта с 2023 года. Канада сама является экспортером. Кого ни возьми из G7, они и так не покупают, либо скоро не будут покупать российскую нефть», - уточнил эксперт.
К примеру, в Индию поставки российской нефти идут на судах со страховкой не от западных компаний. Подобные операции страхуют компании РФ под государственную гарантию. Попытки пресечь экспорт российской нефти, по словам аналитика, продолжатся.
«Но они сталкиваются с проблемой, что если зажимаешь Россию в экспорте нефти, то она дорожает. Может быть, они постараются договориться по иранской ядерной программе, чтоб с Ирана снять санкции и частично заменить Россию на мировом нефтяном рынке. Может быть, попытаются договориться с Венесуэлой и снимут с них частично санкции. Но это процесс не быстрый», - резюмировал Игорь Юшков.
Ранее сообщалось, что Китай в мае рекордно увеличил импорт нефти из России. Импорт вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня. А буквально сегодня британские СМИ сообщили, что президент Шри-Ланки направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил о сотрудничестве в закупках нефти.
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