СМИ: Трамп попросил Маска снять ограничения в работе Starshield на Украине
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил Илона Маска снять ограничения в работе военной версии спутниковой системы связи Starlink — Starshield — на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что Трамп на этой неделе не раз говорил помощникам о необходимости отменить замедление. Он был недоволен ситуацией. А уже после телефонного разговора политика и бизнесмена система заработала более стабильно, сообщает Wall Street Journal.
Причем до этого Маск заявлял, что Starshield принадлежит американскому правительству и контролируется им, а любые ограничения по скорости или режимам использования устанавливает исключительно военный блок США.
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