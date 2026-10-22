СМИ: Трамп попросил Маска снять ограничения в работе Starshield на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил Илона Маска снять ограничения в работе военной версии спутниковой системы связи Starlink — Starshield — на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ: Маск ограничил доступ Украины к Starshield

Известно, что Трамп на этой неделе не раз говорил помощникам о необходимости отменить замедление. Он был недоволен ситуацией. А уже после телефонного разговора политика и бизнесмена система заработала более стабильно, сообщает Wall Street Journal.

Причем до этого Маск заявлял, что Starshield принадлежит американскому правительству и контролируется им, а любые ограничения по скорости или режимам использования устанавливает исключительно военный блок США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииУкраинаИлон МаскДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры