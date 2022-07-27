Reuters: страны G7 намерены ограничить цены на нефть из России к 5 декабря

Собеседник агентства уточнил, что необходимо «подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз».

«Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», - подчеркнул источник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на нефть «взлетят до небес», если будут введены ограничения на её поставки из России.

