Reuters: страны G7 намерены ограничить цены на нефть из России к 5 декабря

Страны «Большой семёрки» (G7) намерены установить механизм ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника объединения.

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Собеседник агентства уточнил, что необходимо «подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз».

«Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», - подчеркнул источник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на нефть «взлетят до небес», если будут введены ограничения на её поставки из России.

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ФОТО: pixabay.com
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