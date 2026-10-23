Путин считает разговоры в ЕС о начале подготовки войны с РФ шизофренией
Российский лидер Владимир Путин назвал разговоры, которые ведутся в Европейском союзе, о начале подготовки войны с Москвой шизофренией.
Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам главы государства, решение жителей Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией стало поводом для развертывания антироссийской кампании в Европе. Президент выразил надежду, что «это тоже пройдет».
Также, по словам Путина, утраченные Киевом земли являются историческими территориями России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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