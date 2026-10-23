Путин считает разговоры в ЕС о начале подготовки войны с РФ шизофренией

Российский лидер Владимир Путин назвал разговоры, которые ведутся в Европейском союзе, о начале подготовки войны с Москвой шизофренией.

Путин назвал клоуном министра обороны Эстонии

Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам главы государства, решение жителей Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией стало поводом для развертывания антироссийской кампании в Европе. Президент выразил надежду, что «это тоже пройдет».

Также, по словам Путина, утраченные Киевом земли являются историческими территориями России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры