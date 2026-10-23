Путин: Утраченные Киевом земли являются историческими территориями России

Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности отдать территории.

Путин: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Глава государства заявил, что «это не их территории, это территории исторической России». По словам Путина, люди, которые проживают на данных территориях, проголосовали за независимость и воссоединение с РФ. Поэтому говорить о каких-либо территориальных потерях неуместно.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова на мирную сделку с потерей территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры