Путин: Утраченные Киевом земли являются историческими территориями России
Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности отдать территории.
Глава государства заявил, что «это не их территории, это территории исторической России». По словам Путина, люди, которые проживают на данных территориях, проголосовали за независимость и воссоединение с РФ. Поэтому говорить о каких-либо территориальных потерях неуместно.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова на мирную сделку с потерей территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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