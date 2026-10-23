Глава государства заявил, что «это не их территории, это территории исторической России». По словам Путина, люди, которые проживают на данных территориях, проголосовали за независимость и воссоединение с РФ. Поэтому говорить о каких-либо территориальных потерях неуместно.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова на мирную сделку с потерей территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

