СМИ: Помощники главы Пентагона Хегсета повредили исторический глобус Эйзенхауэра

Сотрудники аппарата министра обороны США Пита Хегсета уронили и повредили исторический напольный глобус генерала и 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Washington Post.

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По данным газеты, все случилось еще 3 февраля. Хегсет заинтересовался двумя глобусами и попросил, чтобы один из них поставили в его кабинете. Обычно перемещение таких предметов контролируют опытные кураторы, но Пентагон отправил свою команду.

Они потеряли контроль над артефактом и уронили его. Уникальный объект упал на основание и проткнул хрупкую оболочку в районе Антарктиды.

В ведомстве признали, что глобус повредили во время попытки перемещения. Помимо отверстия, сферическая часть отделилась от металлического крепления, которое позволяет ей вращаться.

Поврежденный артефакт в итоге не стали переносить. Представители Минобороны отказались отвечать на вопросы об инциденте. Позже там дали краткое заявление, что несчастные случаи бывают, никто не пострадал, а глобус отремонтируют.

Сам эпизод стал поводом для сплетен и шуток в Пентагоне.

Ранее американское ведомство по ошибке отправило в Гонконг детали истребителя F-35.

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ФОТО: ТАСС / EPA
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