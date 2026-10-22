СМИ: Помощники главы Пентагона Хегсета повредили исторический глобус Эйзенхауэра

По данным газеты, все случилось еще 3 февраля. Хегсет заинтересовался двумя глобусами и попросил, чтобы один из них поставили в его кабинете. Обычно перемещение таких предметов контролируют опытные кураторы, но Пентагон отправил свою команду.



Они потеряли контроль над артефактом и уронили его. Уникальный объект упал на основание и проткнул хрупкую оболочку в районе Антарктиды.



В ведомстве признали, что глобус повредили во время попытки перемещения. Помимо отверстия, сферическая часть отделилась от металлического крепления, которое позволяет ей вращаться.



Поврежденный артефакт в итоге не стали переносить. Представители Минобороны отказались отвечать на вопросы об инциденте. Позже там дали краткое заявление, что несчастные случаи бывают, никто не пострадал, а глобус отремонтируют.



Сам эпизод стал поводом для сплетен и шуток в Пентагоне.



Ранее американское ведомство по ошибке отправило в Гонконг детали истребителя F-35.

