СМИ: Помощники главы Пентагона Хегсета повредили исторический глобус Эйзенхауэра
Сотрудники аппарата министра обороны США Пита Хегсета уронили и повредили исторический напольный глобус генерала и 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Washington Post.
По данным газеты, все случилось еще 3 февраля. Хегсет заинтересовался двумя глобусами и попросил, чтобы один из них поставили в его кабинете. Обычно перемещение таких предметов контролируют опытные кураторы, но Пентагон отправил свою команду.
Они потеряли контроль над артефактом и уронили его. Уникальный объект упал на основание и проткнул хрупкую оболочку в районе Антарктиды.
В ведомстве признали, что глобус повредили во время попытки перемещения. Помимо отверстия, сферическая часть отделилась от металлического крепления, которое позволяет ей вращаться.
Поврежденный артефакт в итоге не стали переносить. Представители Минобороны отказались отвечать на вопросы об инциденте. Позже там дали краткое заявление, что несчастные случаи бывают, никто не пострадал, а глобус отремонтируют.
Сам эпизод стал поводом для сплетен и шуток в Пентагоне.
Ранее американское ведомство по ошибке отправило в Гонконг детали истребителя F-35.
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