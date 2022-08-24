СМИ: Россия предложила азиатским странам скидку на нефть до 30%

Россия обратилась за помощью к странам Азии с тем, чтобы обсудить заключение долгосрочных контрактов на поставку российской нефти ниже рыночной стоимости, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Москва готова предоставить потенциальным покупателям скидку в размере 30%.

СМИ: Индонезия вряд ли согласится на предложение ограничить цены на российскую нефть

В настоящее время, баррель нефти марки Brent торгуется у отметки $100.

Ранее СМИ сообщали, что Запад хочет установить предельные цены на российскую нефть на уровне $40-60.

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