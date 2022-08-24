СМИ: Россия предложила азиатским странам скидку на нефть до 30%
24 августа 202220:51
Россия обратилась за помощью к странам Азии с тем, чтобы обсудить заключение долгосрочных контрактов на поставку российской нефти ниже рыночной стоимости, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Москва готова предоставить потенциальным покупателям скидку в размере 30%.
В настоящее время, баррель нефти марки Brent торгуется у отметки $100.
Ранее СМИ сообщали, что Запад хочет установить предельные цены на российскую нефть на уровне $40-60.
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24 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru