Центр ФСБ отреагировал на обнаруженную ИИ уязвимость сайтов

Директиву разослали через ГосСОПКА. Это система обнаружения и ликвидации последствий кибератак. Ее координацией занимается НКЦКИ.



Причем все объекты критической инфраструктуры обязаны взаимодействовать с ФСБ через это решение. Под этот статус подпадают сети связи и информсистемы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных, медицинских и ряда других организаций.



В письме НКЦКИ предписал обновить PHP до исправленной версии, проверить серверы через антивирус и изучить журналы на следы взлома. Если быстро обновить систему невозможно, компаниям советуют рассмотреть временное ограничение внешнего доступа к уязвимым веб-серверам вплоть до их отключения.



Ранее россиян предупреждали о вредоносном ПО, умеющем следить через камеру ноутбука.

