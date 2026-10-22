Центр ФСБ отреагировал на обнаруженную ИИ уязвимость сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ предписал объектам критической информационной инфраструктуры временно отключать сайты, если они не успевают обновить программное обеспечение из-за уязвимостей в PHP. Об этом пишет РБК.

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Директиву разослали через ГосСОПКА. Это система обнаружения и ликвидации последствий кибератак. Ее координацией занимается НКЦКИ.

Причем все объекты критической инфраструктуры обязаны взаимодействовать с ФСБ через это решение. Под этот статус подпадают сети связи и информсистемы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных, медицинских и ряда других организаций.

В письме НКЦКИ предписал обновить PHP до исправленной версии, проверить серверы через антивирус и изучить журналы на следы взлома. Если быстро обновить систему невозможно, компаниям советуют рассмотреть временное ограничение внешнего доступа к уязвимым веб-серверам вплоть до их отключения.

Ранее россиян предупреждали о вредоносном ПО, умеющем следить через камеру ноутбука.

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ФОТО: ТАСС/Евгений Разумный
ТЕГИ:ТехнологииФСБ

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