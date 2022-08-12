Пушков предупредил ЕС о последствиях эмбарго на российскую нефть

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о победе Москвы в противостоянии на нефтяном рынке. Парламентарий отмечает, что сегодняшняя ситуация говорит, что Европе придется тяжело без российской нефти. Пушков подчеркнул, что у Брюсселя есть время, чтобы скорректировать собственные ограничительные меры и отказаться от такого эмбарго в полном соответствии официальным принципом ЕС.

Напомним, Вашингтон для поддержки ограничения цен на нефть из России будут обращаться к главным стратегическим партнерам в Азии, таким как Япония и Индия. При этом Джакарта вряд ли согласится на предложение, предпочтя остаться в стороне в этом вопросе.

