Пушков предупредил ЕС о последствиях эмбарго на российскую нефть

Европейский союз еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на поставки нефти из РФ, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Reuters: страны G7 намерены ограничить цены на нефть из России к 5 декабря

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о победе Москвы в противостоянии на нефтяном рынке. Парламентарий отмечает, что сегодняшняя ситуация говорит, что Европе придется тяжело без российской нефти. Пушков подчеркнул, что у Брюсселя есть время, чтобы скорректировать собственные ограничительные меры и отказаться от такого эмбарго в полном соответствии официальным принципом ЕС.

Напомним, Вашингтон для поддержки ограничения цен на нефть из России будут обращаться к главным стратегическим партнерам в Азии, таким как Япония и Индия. При этом Джакарта вряд ли согласится на предложение, предпочтя остаться в стороне в этом вопросе.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:НефтьЭмбаргоЕвропаАлексей Пушков
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