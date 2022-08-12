Пушков предупредил ЕС о последствиях эмбарго на российскую нефть
Европейский союз еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на поставки нефти из РФ, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о победе Москвы в противостоянии на нефтяном рынке. Парламентарий отмечает, что сегодняшняя ситуация говорит, что Европе придется тяжело без российской нефти. Пушков подчеркнул, что у Брюсселя есть время, чтобы скорректировать собственные ограничительные меры и отказаться от такого эмбарго в полном соответствии официальным принципом ЕС.
Напомним, Вашингтон для поддержки ограничения цен на нефть из России будут обращаться к главным стратегическим партнерам в Азии, таким как Япония и Индия. При этом Джакарта вряд ли согласится на предложение, предпочтя остаться в стороне в этом вопросе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- Пушков предупредил ЕС о последствиях эмбарго на российскую нефть
- СМИ: три четверти граждан США не удовлетворены положением дел в стране
- В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Южно-Сахалинск
- Российский ребенок умер от препарата «Золгенсма»
- СМИ: Индонезия вряд ли согласится на предложение ограничить цены на российскую нефть
- Сотни тысяч британцев отказались платить за электричество и газ
- WP: Киев потерял контроль над месторождениями на $12 трлн
- Небензя потребовал от Гутерреша объяснения на фоне ситуации на ЗАЭС
- Ученые: ледники в Антарктиде стали таять в два раза быстрее
- Минюст США запросил ордер на обыск в имении Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru