США не планируют продавать нефть из своего стратегического резерва

Власти США не намерены продолжать продажу нефти из своего стратегического резерва. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

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Вскоре истекает полугодовой срок на продажу нефти из резерва, который был установлен президентом Джо Байденом в марте.

Ранее аналитик Bloomberg Хавьер Блас выразил мнение, что США стремительно расходуют на продажу стратегический резерв нефти с целью сдерживания цен.



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ФОТО: РИА Новости
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