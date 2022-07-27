США не планируют продавать нефть из своего стратегического резерва
26 июля 202223:57
Власти США не намерены продолжать продажу нефти из своего стратегического резерва. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.
Вскоре истекает полугодовой срок на продажу нефти из резерва, который был установлен президентом Джо Байденом в марте.
Ранее аналитик Bloomberg Хавьер Блас выразил мнение, что США стремительно расходуют на продажу стратегический резерв нефти с целью сдерживания цен.
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26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru