СМИ: Страны Персидского залива обошли РФ по поставкам нефти в Индию
Страны Персидского залива по итогам сентября обошли Россию по доле нефтяного импорта Индии, сообщает Reuters.
По данным агентства, импорт сырья вырос на 32% по сравнению с августом и достиг 2,8 млн баррелей в сутки. На ближневосточную нефть пришлось 54% всех поставок. При этом Москва осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, но объемы упали на 14% к августу — до 1,8 млн баррелей в сутки. Доля российской нефти в индийском импорте снизилась с 46,6% до 33,5%.
Причиной смены приоритетов стала стоимость: баррель российской марки Urals, отгружаемой в портах Балтики, подорожал и почти сравнялся со стоимостью ближневосточных сортов.
Ранее стало известно, что ЕК хочет включить в 22-й пакет санкции против нефти РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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