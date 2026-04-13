«Кто их знает?»: Шнейдеров возмутился составом жюри ММКФ

Имена жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ) подтверждают, что событие утратило былой статус, сказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Оценить статусность кинофестиваля можно, в том числе, по именам членов жюри, и 48-й Московскому международному кинофестивалю (ММКФ) в этом смысле нечем похвастаться, заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

«Председатель жюри – Шри-Ланка. Кто смотрел хоть один фильм из Шри-Ланки. Кто знает режиссера Прасанна Витанаге? Никто. Китайская актриса и певица Цзинь Ша туда же. Махмут Фазыл Джошкун – турецкий режиссер. Испанский режиссер Хавьер Ребольо. Состав жюри уже не статусный. Самые статусные там – наши. Это Иван И. Твердовский, который снял несколько замечательных фильмов, и актриса из «Аноры» Дарья Екамасова, которая сейчас снялась в еще одной голливудском проекте», - отметил он.

Ранее кинокритик также подчеркнул, что когда-то Московский международный кинофестиваль стоял в одном ряду с Каннским, Венецианским и Берлинским, но сегодня программа ММКФ – поиск кинематографа среди не самого популярного кино.

В 2026 году ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. В основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН Сергей Андреев
ТЕГИ:КинофестивальКиноМоскваМмкф

Горячие новости

Все новости

партнеры