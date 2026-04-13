«Кто их знает?»: Шнейдеров возмутился составом жюри ММКФ
Имена жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ) подтверждают, что событие утратило былой статус, сказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Оценить статусность кинофестиваля можно, в том числе, по именам членов жюри, и 48-й Московскому международному кинофестивалю (ММКФ) в этом смысле нечем похвастаться, заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
«Председатель жюри – Шри-Ланка. Кто смотрел хоть один фильм из Шри-Ланки. Кто знает режиссера Прасанна Витанаге? Никто. Китайская актриса и певица Цзинь Ша туда же. Махмут Фазыл Джошкун – турецкий режиссер. Испанский режиссер Хавьер Ребольо. Состав жюри уже не статусный. Самые статусные там – наши. Это Иван И. Твердовский, который снял несколько замечательных фильмов, и актриса из «Аноры» Дарья Екамасова, которая сейчас снялась в еще одной голливудском проекте», - отметил он.
Ранее кинокритик также подчеркнул, что когда-то Московский международный кинофестиваль стоял в одном ряду с Каннским, Венецианским и Берлинским, но сегодня программа ММКФ – поиск кинематографа среди не самого популярного кино.
В 2026 году ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. В основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Российских пловцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном
- Россиянам объяснили, что делать в случае укуса собаки
- Шнейдеров назвал наиболее интересные фильмы ММКФ-2026
- Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах
- Рособрнадзор: Сдача ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня
- «Кто их знает?»: Шнейдеров возмутился составом жюри ММКФ
- Самый смелый: Кто из новых звезд замахнется на «Лужники» вслед за Дмитриенко
- Россиянам назвали профессию, представителям которой станет сложнее найти работу
- Нужен скандал: Почему фильм о Майкле Джексоне не привлечет россиян
- «Как снежный ком!»: Замена лифтов в России подорожала в два раза