«Председатель жюри – Шри-Ланка. Кто смотрел хоть один фильм из Шри-Ланки. Кто знает режиссера Прасанна Витанаге? Никто. Китайская актриса и певица Цзинь Ша туда же. Махмут Фазыл Джошкун – турецкий режиссер. Испанский режиссер Хавьер Ребольо. Состав жюри уже не статусный. Самые статусные там – наши. Это Иван И. Твердовский, который снял несколько замечательных фильмов, и актриса из «Аноры» Дарья Екамасова, которая сейчас снялась в еще одной голливудском проекте», - отметил он.

Ранее кинокритик также подчеркнул, что когда-то Московский международный кинофестиваль стоял в одном ряду с Каннским, Венецианским и Берлинским, но сегодня программа ММКФ – поиск кинематографа среди не самого популярного кино.

В 2026 году ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. В основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран, напоминает «Радиоточка НСН».

