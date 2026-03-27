В России представили трейлер «Хоттабыча» ― киносказки с Федором Бондарчуком в роли древнего джина. В кинотеатрах картина Никиты Власова («Мажор в Сочи», «Комбинация») выйдет 1 января 2027 года. На фоне таких новостей в соцсетях вспомнили о советской сказке «Старик Хоттабыч», в которой школьник Волька вместе с джином отправляется в Индию на ковре-самолете. Кроме того в 2006 году представили картину «}{отт@бь)ч» с Владимиром Толоконниковым в главной роли. Шпагин отметил, что эти фильмы вряд ли впечатлят современного зрителя.

«"Старик Хоттабыч" - хорошая картина для своих лет. Там впервые появляется некий демиург, который перевоплощает советскую реальность. Однако выясняется, что место ему только в цирке быть фокусником, реальность его принять не может. Картина очень остроумная, яркая, смешная, но современные зрители ничего не поймут. Там все строится на знании советской реальности, нужно входить в этот контекст. Если бы все происходило в каком-то условном мире, еще куда ни шло. На мой взгляд, единственное, что сейчас может заинтересовать современную аудиторию, но только маленькую, продвинутую, - работы Леонида Нечаева. Его фильмы "Про Красную Шапочку" и "Приключения Буратино" работают и сегодня, завораживают неоднозначностью, актерской игрой, тонкостью. В мое время эти картины нравились немногим детям, это такой своеобразный детский арт-хаус. Но они, конечно, держат, там прекрасная музыка, что завораживает. Если вспоминать фильм "}{отт@бь)ч" с Владимиром Толоконниковым, то он, на мой взгляд, был скучным», - сказал он.