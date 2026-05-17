Дептранс: Движение по СВХ в Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара
17 мая 202616:47
Александр Грин
Движение по Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве полностью перекрыто в обе стороны. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.
По данным ведомства, движение остановлено из-за крупного пожара на строительной площадке в районе станции метро «Черкизовская». На месте работают оперативные службы.
В Дептрансе попросили водителей выбирать пути объезда. Обстоятельства пожара и информация о возможных пострадавших уточняются.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о крупном пожаре на востоке Москвы рядом с Северо-Восточной хордой.
