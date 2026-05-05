Деми Мур вошла в состав жюри Каннского кинофестиваля
Актриса Деми Мур вошла в состав жюри 79-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра.
В состав жюри также вошли актер Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), режиссер Хлоя Чжао («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»), сценарист Пол Лаверти, актеры Исаак де Банколе и Рут Негга, режиссеры Лаура Вандель и Диего Сеспедес. При этом председателем жюри станет режиссер из Республики Корея Пак Чхан Ук.
В 2026 году Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая. За «Золотую пальмовую ветвь» будут бороться 22 картины, включая фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева.
Ранее организаторы Каннского кинофестиваля сообщили, что мероприятие откроет фильм французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрическая Венера».
