Джон Траволта получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
16 мая 202601:56
Юлия Савченко
Американскому актеру Джону Траволте вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале за вклад в кинематограф. Об этом сообщил телеканал France Info.
На смотре 72-летний Траволта представил свою первую режиссерскую работу «Ночной полет». Актер отметил, что не ожидал получить награду.
«Это гораздо больше, чем "Оскар"», - поделился Траволта, поблагодарив за награду.
Ранее актер Джим Керр получил почетную премию «Сезар» за заслуги перед миром кино и культуры.
