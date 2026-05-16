Джон Траволта получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Американскому актеру Джону Траволте вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале за вклад в кинематограф. Об этом сообщил телеканал France Info.

На смотре 72-летний Траволта представил свою первую режиссерскую работу «Ночной полет». Актер отметил, что не ожидал получить награду.

«Это гораздо больше, чем "Оскар"», - поделился Траволта, поблагодарив за награду.

Ранее актер Джим Керр получил почетную премию «Сезар» за заслуги перед миром кино и культуры.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
