Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что Илон Маск может быть арестован в случае неявки на допрос. Об этом она сообщила в эфире радиостанции RTL.
По её словам, если следователи после всех проверок решат выдвинуть против Маска обвинения и вызвать его в суд, а он не отреагирует на судебные повестки, то единственным способом обеспечить его явку станет ордер на арест.
Прокурор отметила, что французские власти до сих пор не получили ответа от Министерства юстиции США по вопросу сотрудничества в этом расследовании, хотя по другим делам взаимодействие продолжается. Она связала это с различиями в законодательстве и подходах к деятельности Маска по разные стороны Атлантики.
Бекко подчеркнула, что для неё принципиально важно соблюдение европейского и французского законодательства в отношении социальных сетей на территории Франции, даже если они имеют международный характер.
В апреле Илон Маск не явился в парижскую прокуратуру для дачи показаний по делу против соцсети X. В феврале в офисах компании во Франции прошли обыски. 7 мая газета Le Monde сообщила о начале предварительного расследования в отношении Маска и его компании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
