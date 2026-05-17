Опрос: Более половины россиян сожалеют, что не купили биткоин
Более половины россиян (58%) сожалеют, что не купили биткоин в прошлом. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни», проведённого для ТАСС.
На втором месте по упущенным финансовым возможностям оказалась покупка долларов по курсу 30 рублей - об этом заявили 29% участников опроса.
19% респондентов пожалели, что не воспользовались льготной ипотекой под 6,5% годовых. Ещё 10% сказали, что начали бы регулярно откладывать деньги с первой зарплаты, постепенно формируя капитал.
Только 9% опрошенных отметили, что ничего не стали бы менять в своём финансовом прошлом.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров рассказал НСН, что на банковских депозитах у физлиц накоплено уже 62,7 триллиона рублей. Это в разы больше, чем обороты любых стейблкоинов.
